Cette rencontre qui oppose l'Angleterre à l'Ecosse est le 115eme "derby" international. Un match très attendu par les supporters des deux équipes. Il y a plus de 2 500 spectateurs écossais à Wembley ce soir, et ils seraient plus de 25 000 dans les rues de Londres.

Un peu avant 21h, les joueurs sont entrés sur la pelouse sous une pluie battante et les hymnes nationaux ont retenti, sous les coups de sifflet de certains. "Flowers of Scotland" a d'abord résonné dans le stade, puis c'était au tour de "God Save the Queen". La ferveur et la rivalité étaient palpables sur la pelouse, comme dans les gradins.

Un moment vivement commenté sur les réseaux sociaux. Visiblement, les chants ont aussi donné la chair de poule aux téléspectateurs.