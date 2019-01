Football En ce début d’année, nous présentons les joueurs qui feront, selon nous, parler d’eux au cours des douze prochains mois.

60. Thiago Silva (Bré) Défenseur, PSG

Sa prestation XXL face à Liverpool fin novembre a fait mentir ceux qui aiment rappeler qu’il craque toujours dans les moments importants. Espérons pour lui que cette bonne forme de fin 2018 se prolongera en 2019 car il en aura besoin pour que le Père Noël lui apporte le cadeau placé tout en haut de sa liste : une belle coupe aux grandes oreilles.

59. Gabriel Jésus (Bré) Attaquant, Man. City

Un but toutes les 179 minutes (une statistique plutôt maigre pour un avant-centre d’un tel club) et un statut de second couteau, voilà qui ne pousse pas à l’optimisme. Mais à 21 ans, il pourrait éclore définitivement cette année et confirmer tous les espoirs placés en lui.

58. [...]

(...)