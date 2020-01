Actuellement, Kevin De Bruyne est l'un des meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre. Il a le salaire qui va avec.

Pour garder KDB le plus longtemps possible, Manchester City a proposé un joli contrat à son milieu de terrain. Le site Spotrac, spécialisé en salaires de sportifs professionnels, a dévoilé les montants que touchent les meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre par semaine. Pour les différents postes, un top 3 a été établi.

Si Kevin De Bruyne est le milieu de terrain le mieux payé de Premier League, il est toutefois devancé au classement général par un autre joueur, qui évolue au poste de ... gardien à Manchester United ! Il s'agit de David De Gea.

Le portier espagnol touche 435.000 € par semaine. Il devance Kepa Arrizabalaga (175.000€) et Kasper Schmeichel (150.000€).

Parmi les joueurs évoluant au poste d'arrière-gauche, on constate que Luke Shaw (Manchester United), qui touche 140.000€ tous les sept jours, est le mieux payé d'Angleterre devant Sead Kolasinac et Marcos Alonso. Tous deux gagnent 116.000€ chaque semaine. Chez les défenseurs centraux, Van Dijk (192.500€) devance Harry Maguire de peu (192.000€). David Luiz clôture le top 3, lui qui gagne 146.000€ hebdomadairement. Le trio des latéraux droit est composé d'Ashley Young (140.000€), Hector Bellerin (128.000€) et Kyle Walker (116.000€).

Spotrac a divisé les milieux de terrain en deux catégories. Les milieux centraux et les milieux offensifs. Dans la première catégorie, le Diable Rouge Kevin De Bruyne devance Paul Pogba et Tanguy Ndombélé. Le meneur de jeu de Manchester City va chercher 374.000€ par semaine soit près de 18 millions par année. Le Français de Manchester United Paul Pogba touche 338.000 € par semaine. Son compatriote de Tottenham en gagne, quant à lui, 233.000. Mezut Özil arrive en tête du tiercé des milieux offensifs, lui qui devance David Silva et Juan Mata. L'Allemand touche 313.000 € tandis que les deux Espagnols gagnent 186.000 euros.

C'est encore un Mancunien qui domine les débats parmi les ailiers gauche. Marcus Rashford devance Heuning-min Son et Wilfried Zaha (Crystal Palace). Le N.10 des Red Devils touche 233.000€ hebdomadairement. Son en est à 163.000€ tandis que Zaha gagne 151.000€.

Parmi les ailiers droits, on retrouve le très joli trio Sterling-Salah-Bernardo Silva. Dans cet ordre-là puisque Raheem Sterling va chercher 350.000€ par semaine, ce qui fait de lui l'attaquant le mieux payé d'Angleterre. Mo Salah gagne également 233.000€ chaque semaine tandis que Bernardo Silva clôture le trio avec ses 175.000€.

En pointe de l'attaque, alors qu'on attendait davantage Karry Kane ou Sergio Aguero en pôle position, on peut être un peu surpris en lisant le nom d'Anthony Martial. Le joueur de United gagne 290.000€ par semaine. Aguero gagne quant à lui 267.000€ et Harry Kane se classe troisième avec 233.000€ de salaire hebdomadaire.

On constate que sur les 27 joueurs présents dans les 9 tiercés, on recense 8 joueurs de Manchester United, 6 de City, 4 d'Arsenal, 3 de Tottenham, 2 de Liverpool et Chelsea et 1 de Leicester et Crystal Palace.

En constituant un top 3, on remarque donc que David De Gea domine les débats devant De Bruyne et Sterling.