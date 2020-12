Les retrouvailles entre le FC Barcelone et le Paris-Saint-Germain auront lieu en février et mars, une nouvelle fois dans le cadre des huitièmes de finale de Champions League ! L'autre grande affiche opposera l'Atlético Madrid à Chelsea.



Le grand favori de la compétition, le Bayern Munich, a hérité d'un tirage abordable avec la Lazio Rome de Silvio Proto. Liverpool jouera contre Leipzig tandis que Manchester City affrontera Mönchengladbach. Le Real Madrid de Courtois et Hazard devra pour sa part se méfier de l'Atalanta Bergame.





Revivez le tirage au sort: