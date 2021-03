Suivez Genk-Standard en direct dès 20h45:

L'entraîneur du Standard l'a fait comprendre durant la semaine: la victoire face à Genk est obligatoire pour garder des illusions de Playoffs 1. Les mauvaises langues diraient même qu'elle est nécessaire pour pouvoir rêver des Playoffs 2...Ce match entre Rouches et Limbourgeois est surtout un avant-goût de la finale de Coupe de Belgique, qui se disputera dans un peu plus d'un mois. L'occasion pour les deux équipes de s'offrir un test grandeur nature avant le match le plus important de leur saison.: Bodart, Laifis, Bokadi, Sissako, Gavory, Cimirot, Raskin, Bastien, Amallah, M-A. Balikwisha, Klauss