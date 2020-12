Suivez la rencontre en direct commenté:

Le Standard reçoit Malines, ce dimanche, avec la ferme intention de rester dans la course au top 4. Après s'être rassurés face aux Rangers en semaine, les hommes de Montanier doivent mettre fin à l'hémorragie de points du mois de novembre.Pour ce faire, l'entraîneur français comptera sur le jeune Tapsoba en pointe de l'attaque tandis que Balikwisha et Lestienne seront chargés de l'alimenter.: Bodart, Fai, Dussenne, Laifis, Gavory, Bope Bokadi, Cimirot, Raskin, Lestienne, Balikwisha et Tapsoba