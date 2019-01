Cristian Benavente quitte Charleroi après trois ans passés au Sporting.

Depuis ce mardi soir, Cristian Benavente n'est plus un Zèbre. Le Péruvien a en effet décidé de quitter le navire carolo pour rejoindre l'Egypte et plus précisément le club de Pyramids FC.

Au Caire, le joueur de 24 ans touchera un salaire avoisinant les 2 millions d'euros net par an alors que la somme de transfert reçue par Charleroi est estimée à 6 millions d'euros.

(...)