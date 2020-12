Bruges a été dominé lors de cette première période mais il a réussi le plus dur: marquer un but. Grâce à un centre en retrait repoussé, Charles De Ketelaere a envoyé un tir puissant dans les filets du gardien russe.

Dans l'autre groupe, c'est Thorgan Hazard qui s'est mis en évidence via à une magnifique passe décisive. Grâce à ce but, Dortmund mène 1-0 à la mi-temps. Ce but permet encore au Club d'espérer se qualifier pour le second tour de la LDC.

Dans le choc de cette cinquième journée, Manchester reçoit le PSG. Neymar a ouvert le score grâce à une belle finition. Dans un match équilibré, Manchester a égalisé grâce à Rashford.



Suivez notre multilive dès 21H