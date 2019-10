Le Bayern Munich a réalisé le carton de la soirée en s'imposant 2-7 sur le terrain de Tottenham, avec Vertonghen et Alderweireld sur le terrain pendant tout le match, mardi soir lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le PSG et Manchester City, quant à eux, ont souffert mais ont assuré.

La rencontre entre Tottenham et le Bayern démarrait sur les chapeaux de roues. Après deux tentatives manquées, Son trompait Neuer après douze minutes du jeu. Seulement, la réaction bavaroise ne se faisait pas attendre et trois minutes plus tard, Kimmich remettait les deux équipes à égalité. Juste avant le repos, Lewandowski mettait le Bayern aux commandes d'une frappe à l'entrée du rectangle (45e).

En confiance, le Bayern poursuivait sur sa lancée après la pause et Gnabry, sur un exploit individuel, plantait le troisième but munichois (53e) avant de faire 1-4 quelques secondes plus tard (55e). La rencontre s'emballait et Kane relançait le suspense depuis le point de penalty (61e). Finalement, Gnabry réalisait le parfait coup du chapeau en fixant la marque à 2-5 (83e) puis Lewandowski plantait le sixième but bavarois (87e). Gnabry s'offrait ensuite un quadruplé pour corriger les Spurs en inscrivant le 2-7 (88e).

Dans l'autre rencontre du groupe, l'Etoile Rouge de Belgrade a battu l'Olympiakos (3-1). Semedo (37e) avait ouvert le score pour les Grecs avant que Vulic n'égalise (62e). Milunovic (87e) et Bokaye (90e) offraient ensuite les trois points aux Serbes en fin de match. Le Bayern (6 points) occupe la tête du groupe B devant l'Etoile Rouge (3 points), l'Olympiakos (1 point) et Tottenham (1 point).

Vainqueur du Real Madrid lors de la première journée, le Paris Saint-Germain a éprouvé plus de difficultés sur le terrain de Galatasaray, Avec Thomas Meunier titulaire et qui a joué 90 minutes, les Parisiens ont dû attendre la deuxième période avant d'ouvrir le score via Icardi (52e). Un avantage d'un but que le PSG allait conserver jusqu'au coup de sifflet final. Avec un 6 sur 6, Paris occupe la tête du groupe A devant Bruges (2 points), le Real Madrid (1 point) et Galatasaray (1 point). Les Brugeois ont mené 0-2 au Real avant de se faire rejoindre: 2-2 au coup de sifflet final.

Manchester City, sans Kevin De Bruyne blessé à l'aine, a également souffert contre le Dinamo Zagreb. Les Citizens ont multiplé les occasions et ont finalement trouver la mire via Sterling à 25 minutes du terme. Dans les arrêts de jeu, Foden assurait le succès des Skyblues (95e). Manchester City garde la tête du groupe C avec 6 points devant le Dinamo Zagreb (3 points), le Shakhtar (3 points) et l'Atalanta (0 point). Castagne, avec l'Atalanta, a perdu 1-2 contre le club ukrainien du Shakhtar.

Dans le groupe D, la Juventus s'est facilement imposée contre Leverkusen grâce à des buts d'Higuain (17e), Bernardeschi (62e) et Ronaldo (88e). Dans le même temps, l'Atlético l'a emporté au Lokomotiv Moscou avec des buts de Joao Felix (48e) et Thomas (58e). Les deux équipes occupent la tête avec quatre points devant le Lokomotiv (3 points) et Leverkusen (0 point).

Revivez notre direct commenté