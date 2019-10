Six rencontres de Ligue des Champions sont à suivre ce soir. On retrouvera notamment le champion en titre, Liverpool, qui joue sa première rencontre à domicile ainsi que le Barça qui affronte l'Inter Milan.

Liverpool évoluera sans Divock Origi. L'attaquant belge est sur le banc. Salah Mané et Firmino sont alignés d'entrée de jeu. Dans la rencontre opposant le Barça à l'Inter Milan, il faut signaler l'absence de Romelu Lukaku, blessé. Lionel Messi sera bien présent sur la pelouse. Jason Denayer n'est pas non plus du voyage à Leipzig pour Lyon.

Lille et l'ancien attaquant de Charleroi Victor Osimhen reçoivent Chelsea. Pendant le même temps, l'Ajax se déplacera à Valence tandis que le Zenit acceuille Benfica.

Suivez l'évolution de ces rencontres via notre multilive: