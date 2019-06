Liverpool a remporté la Ligue des champions en battant Tottenham.... en finale samedi soir au stade Metropolitano de Madrid.

Divock Origi, monté au jeu à la 58e minute en remplacement de Firmino et auteur du 2e but, et Simon Mignolet, resté sur le banc, rejoignent ainsi Eric Gerets (PSV), Daniel Van Buyten (Bayern) et Thomas Vermaelen (Barcelone) dans le cercle restreint des Belges ayant gagné la C1 (Van Buyten et Vermaelen n'avaient pas joué la finale). Jan Vertonghen et Toby Alderweireld étaient titulaires dans les rangs de Tottenham.

Liverpool a très vite pris les devants: Mohamed Salah a ouvert la marque sur penalty après 1 minute 48 secondes. L'Egyptien des Reds est ainsi devenu le deuxième buteur le plus rapide en finale de C1 après Paolo Maldini (Milan AC) en 2005, qui avait fait trembler les filets au bout de 50 secondes, face à... Liverpool.

Pour rappel, le but le plus rapide de toute l'histoire de la C1 fut signé Roy Makaay après 10 secondes et 12 centièmes pour le Bayern Munich contre le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions 2006-2007.

Divock Origi a mis Liverpool définitivement à l'abri en fixant le score à 2-0 à la 87e minute. Le Diable Rouge est devenu samedi le premier joueur belge buteur en finale de la C1.

C'est la 6e fois que Liverpool remporte la C1 après ses succès en 1977, 1978, 1981, 1984 et 2005.

Ce succès permet Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, d'en finir avec sa malédiction, puisqu'il a perdu ses trois dernière finales européennes, la dernière il y a un an avec les Reds face au Real Madrid.

Tottenham disputait sa première finale de C1.





