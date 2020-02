Anderlecht poursuit sa course acharnée vers le Top 6 avec un déplacement périlleux à Malines ce samedi soir.

Du côté de Malines, Hairemans et Vranckx pourraient devoir céder leur place au profit de Togui et Van Damme. Kaya s’est déjà pris neuf cartes jaunes. Il risque deux journées de suspension.

A Anderlecht, Amuzu (ischios) a quitté l’entraînement de jeudi et est incertain. Kompany et Cobbaut sont prêts. Kana va perdre sa place, Sardella - bon à Gand - peut espérer la garder. Verschaeren est rétabli mais vise le prochain match, contre Eupen. Chadli est toujours out, tout comme Roofe. Le nouveau, Lawrence, ne s’estime pas encore prêt.

Les compos probables:

Malines: Castro, Kabore, Peyre, Swinkels, Bijker, Van Damme, Schoofs, Hairemans, Storm, Vranckx, De Camargo.

Banc: Bouzian, Van Cleemput, Togui, Vanlerbergue, Bateau, Corryn, Vanzeir, Tainmont, Valkenaers.

Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Kompany, Luckassen, Cobbaut, Sambi Lokonga, Zulj, Vlap, Amuzu, Doku, Joveljic.

Banc: Roef, Pjaca, Kayembe, Ait El Hadj, Dewaele, Sardella, Kana, Bakkali.

Notre direct commenté: