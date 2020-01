Le Standard se déplace à Malines ce vendredi soir

Hormis les blessés de longue date et Mpoku, MPH peut compter sur un noyau au complet. "Cela a l’air d’aller dans le bon sens pour Bastien", se réjouissait ce jeudi le coach liégeois qui pourra compter sur son médian. Devant, le départ d’Emond ouvre des portes. Oulare, dont l’impact physique pourrait être utile face au Malinwa, part avec une longueur d’avance sur Avenatti et Cop. Quant au médian Shamir, il a signé ce jeudi et entrera en ligne de compte pour le prochain match, vendredi 24 contre Ostende.

Schoofs, buteur à Sclessin, suspendu et Van Damme blessé (côte fracturée), c’est tout l’axe médian de Vrancken qui n’est pas disponible. Le coach malinois devrait donc opter pour Vanlerberghe et le jeune Vranckx (17 ans). Pour le reste, peu de surprises attendues : Kaya et Storm, absents à Sclessin, devraient débuter, tout comme Engvall et De Camargo.

Les compositions :

Malines : Thoelen , Van Cleemput, Swinkels, Peyre, Corryn, Vanlerberghe, Engvall, Kaya, Vranckx, Storm, De Camargo.

Standard : Bodart, Vojvoda, Vanheusden, Laifis, Gavory, Cimirot, Bastien, Amallah, Carcela, Lestienne & Oulare

Suivez notre live commenté