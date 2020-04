Le désormais célèbre virologue a également évoqué le Tour de France et s'appuie sur des arguments assez étonnants.

"Nous allons nous habituer à voir les gens mourir du coronavirus"

C'est une petite bombe lâchée par Marc Van Ranst, ce mardi soir. Une brèche dans laquelle Anderlecht pourrait bien vite s'engouffrer. Sur VTM, le virologue a quelque peu changé de version concernant le football belge et la fin de saison. Après avoir déclaré il y a quelques semaines que, Van Ranst change de ton alors que d'autres pays européens envisagent une reprise de la compétition:Une déclaration suffisante pour changer l'issue de l'Assemblée générale programmée le 24 avril ? Peu probable, selon Het Laatste Nieuws, qui voit la grande majorité des clubs s'en tenir à l'officialisation de la fin de saison. Mais depuis le début de cette crise sanitaire, on a vu beaucoup de choses changer en peu de temps et il serait étonnant qu'Anderlecht ou l'Antwerp ne s'engouffrent pas dans cette brèche.Dans les colonnes du Nieuwsblad, c'est un discours plus étonnant encore qu'a tenu le virologue, à propos du Tour de France cette fois. Selon le Dauphiné Libéré , la Grande Boucle devrait se tenir fin août-début septembre. Pour Van Ranst, cette échéance estAinsi, selon Van Ranst,Dans le cas concret du Tour de France, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les coureurs, selon lui:Concernant le public, Van Ranst pense queAvant toutefois de préciser que ce scénario, il l'imaginait surtout pour les courses de 2021.