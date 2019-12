À l’heure de fêter Noël, chaque pays a ses coutumes et ses traditions. Au Brésil, on chante et on danse sur les plages.

En Laponie, on invite le Père Noël, en personne, à sa table de réveillon. En Belgique, on espère trouver un gouvernement au pied du sapin un peu comme la fève lors de l’Épiphanie. En France, on fait grève. Et en Angleterre, après la dinde farcie aux marrons et le pudding, on joue au football pour digérer.

(...)