Ce soir se joue la suite des huitièmes de finale de la Champions League.

Le Napoli de Dries Mertens reçoit le FC Barcelone. En cas de but, Drieske peut égaler le record de buts de Marek Hamsik au San Paolo. Les Italiens sont sortis de la poule du KRC Genk et sont parvenus à tenir tête à Liverpool avec un nul et une victoire à San Paolo. De son côté, Lionel Messi a régalé ce week-end (quadruplé face à Eibar) et espère chasser les doutes sur la scène européenne avec les Catalans.

Composition de Naples:

Composition de Barcelone:

Pour ce second match, le Bayern Munich, qui s'est totalement relancé après une longue crise en novembre, affronte Chelsea à Stamford Bridge. Michy Batshuayi n'est pas sur la feuille de match et Olivier Giroud, habituel numéro trois dans la hiérarchie, sera aligné devant.

Composition Chelsea:

Composition Bayern Munich:

Direct commenté: