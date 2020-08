Et si cette fois c'était vrai? Selon la chaine argentine TyC Sport, Lionel Messi a annoncé aux dirigeants du FC Barcelone qu'il allait utiliser une clause de son contrat afin de mettre les voiles. Cette dernière stipule qu'il peut rompre unilatéralement son contrat à la fin de chaque saison. Et ce n'est pas tout. Le sextuple Ballon d'Or aurait envoyé un recommandé à ses dirigeants pour expliquer qu'il ne participerait plus aux entraînements ni aux tests ce week-end. Une véritable bombe en Catalogne !

El Pais avait déjà révélé son existence mais "l'Argentin avait jusqu'au 30 juin 2020 pour l'activer" précise le journal.

Messi justifie sa décision en expliquant que la saison a été réalisée dans un contexte exceptionnel. Selon la Pulga, il aurait droit à un délai supplémentaire pour lever cette clause car la saison s'est terminée en août plutôt qu'en juin. Tous les médias espagnols sont désormais en mesure de confirmer l'information.

Selon eux, la décision de Lionel Messi est irrévocable, qu'importe les discours du nouveau coach Ronald Koeman.

Barcelone n'est évidemment pas de cet avis et se range derrière la clause libératoire du sextuple Ballon d'Or, fixée à 700 millions d'euros.

Luis Suarez confirme indirectement

Dans la soirée, un tweet de l'ex-défenseur Carles Puyol jetait encore un peu plus le trouble. "Respect et admiration, Leo. Tout mon soutien, mon ami", a écrit l'ancien défenseur du Barça. Un tweet applaudi par... Luis Suarez, dont l'amitié avec Messi n'est plus à démontrer. La confirmation que l'Argentin a bel et bien pris sa décision ?