Anderlecht doit avoir connu la semaine la plus mouvementée de la saison, après la victoire honteuse au Cercle Bruges et la fin de mercato compliquée. Mais le tout dernier jour de la période des transferts, Michael Verschueren a pu faire signer trois joueurs, et Anderlecht a pris trois points contre Mouscron. La bonne humeur est (temporairement ?) de retour à Neerpede. Surtout quand le jeune Colassin - homme du match et sauveur d’Anderlecht dimanche - rentre avec un grand sourire.

Michael Verschueren, est-ce que votre mercato est réussi ?

"On a réalisé quatre arrivées - Murillo est déjà venu en décembre - et onze départs : c’était le but. On est donc contents. Mais tout dépendra des résultats. Je sais qu’on me jugera plus tard. La saison passée, Zulj a eu du mal à s’adapter, Bolasie a été une réussite."

Vu la situation financière du club, votre marge de manœuvre était limitée.

(...)