Même s’il termine meilleur buteur, Michel Vlap risque d’être un échec. Des prédécesseurs (meilleurs que lui) ont vécu la même chose.

Son 8e but lui a été chipé par Dejan Joveljic, mais Michel Vlap est bien parti pour devenir meilleur buteur d’Anderlecht cette saison. En ce moment, il partage la première place avec Nacer Chadli.

Cela dit, ne vous méprenez pas. Ce n’est pas parce que Vlap aura marqué le plus qu’il sera considéré comme un transfert réussi. Premièrement, parce que sept buts après 28 matchs, c’est beaucoup trop peu. Et, deuxièmement, parce que dans le jeu et dans les combinaisons il est beaucoup trop maladroit. À Anderlecht, il ne suffit pas de marquer. Que Vlap le demande à certains anciens meilleurs buteurs, qui ont dû quitter le club, considérés comme des flops.

