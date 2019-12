Largués en championnat, les Bruxellois veulent recentrer leurs objectifs sur la coupe.

Après la défaite face à Ostende, la semaine a été agitée du côté de Neerpede. Au vu du pauvre bilan des Mauves en championnat, la coupe constitue le moyen le plus sûr de sauver sa saison et d'essayer d'obtenir un ticket européen pour la saison prochaine. Les Anderlechtois ne peuvent donc se permettre une nouvelle défaite qui les plongerait un peu plus loin dans la crise.

Les Compos

Mouscron: Vasic, De Medina, Godeau, Queiros, Ciranni, Van Durmen, Boya, Mohamed, Garcia, Perica, Olinga

Anderlecht: Van Crombrugge, Luckassen, Kompany, Sandler, Cobbaut, Kayembe, Sambi Lokonga, Saelemaekers, Doku, Amuzu, Roofe

Suivez la rencontre en direct commenté