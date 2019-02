Les hommes de Felice Mazzù restent sur un partage contre Waasland-Beveren, qui avait un goût de défaite. Les Zèbres pointent à la huitième place du classement général mais ne sont qu'à trois points d'Anderlecht et Gand, actuels 5e et 6e et deux de Saint-Trond. Les playoffs restent accessibles pour les Carolos même si la tâche s'annonce compliquée. Arrivé tout droit d'Anderlecht, Morioka pourrait commencer la rencontre. Dessoleil est suspendu. L'autre recrue du mercato hivernal, Younes Delfi, n'est pas qualifié.





Les Hurlus, de leur côté, restent sur un succès de prestige. Bernd Storck et les siens viennent de s'offrir les leaders du classement. Avec une victoire 1-2 en terre limbourgeoise, les Mouscronnois ont fait le plein de confiance avant ce choc wallon. Benson est de retour dans l'effectif tandis que Pierrot est suspendu et Olinga blessé.





Les compos :





Mouscron : Butez, Vojvoda, Dussenne, Godeau, Gulan, Boya, Friede, Bakic, Awoniyi, Benson, Leye.





Charleroi : Penneteau, Marinos, Martos, Angella, Nurio, Ilaimaharitra, Diandy, Willems, Bruno, Henen, Osimhen.





Suivez la rencontre en direct commenté