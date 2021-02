Le dernier seizième de finale de la Coupe de Belgique envoie Anderlecht en déplacement au RFC Liège. Pour l'occasion, Vincent Kompany titularise Murillo, régulièrement renvoyé sur le banc ces dernières semaines, ainsi que sa recrue hivernale Bruun Larsen. Le trio d'attaque habituel conserve la confiance du coach malgré les récentes difficultés offensives des Bruxellois.

Peu avant la demi-heure de jeu, une perte de balle liégeoise a profité à Mukairu qui a joliment placé le ballon au fond des filets pour ouvrir le score.

Malgré quelques belles possibilités, les Mauves n'ont pas réussi à alourdir le score.

En contre Liège a eu l'une ou l'autre possibilité mais sans grand danger pour Wellenreuther.

La nouvelle recrue des Bruxellois, Ashimeru, est montée au jeu à la place de Bruun Larsen. Quelques minutes plus tard, il récupérait un ballon qui trainait dans le rectangle, dribblait et frappait pour ouvrir son compteur but avec ses nouvelles couleurs.



Le onze de base des Mauves: Wellenreuther, Mykha, Delcroix, Miazga, Murillo, Bruun Larsen, Sambi Lokonga, Ait El Hadj, Mukairu, Nmecha, Amuzu





Suivez RFC Liège-Anderlecht en direct dès 21h15