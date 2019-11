Le Sporting d'Anderlecht retrouve son homme fort pour la réception du Cercle. Il débute toutefois sur le banc.

Lorsque Frankie Vercauteren évoquait le retour de blessure d'un de ses joueurs sans le citer, de nombreux fans mauves espéraient qu'il s'agisse de Chadli. Comme nous vous l'annoncions, c'est bel et bien le Diable Rouge qui fait son retour dans la sélection du RSCA. Nacer Chadli, l'homme en forme du Sporting avant de devoir être séparé des terrains à cause d'une blessure musculaire, avait manqué les rencontres à Eupen et contre Gand. Mais Frankie Vercauteren l'utilisera davantage comme joker. Le T1 anderlechtois a reconduit le même 11 qui a partagé contre Gand.

Anderlecht a bien démarré la rencontre. Après 9 minutes de jeu, Verschaeren a fait la différence en un contre un pour adresser une bonne balle en profondeur à Roofe. L'attaquant d'Anderlecht a été accroché par Taravel et s'est fait justice quelques instants plus tard pour ouvrir le score.

Dix minutes plus tard, une belle passe de Kayembe trouvait Alexis Saelemaekers dans le la défense brugeoise, pour le coup mal alignée. L'ailier anderlechtois a bien placé le cuir hors de portée d'Hubert.

Hoggas a relancé l'intérêt du match à la 27eme minute de jeu. Sur un centre anodin, Cobbaut a mal dégagé un ballon de la tête. Hoggas a repris le ballon de volée pour l'envoyer joliment dans la lucarne d'un Van Crombrugge impuissant. En fin de période, Yari Verschaeren aurait pu obtenir un penalty mais Monsieur Laforge a sifflé une simulation du N°51 des Mauves, qui a, au passage, reçu un carton jaune.

Les compos:

Anderlecht: Van Crombrugge, Luckassen, Kana, Cobbaut, Dewaele, Sambi Lokonga, Kayemebe, Vlap, Verschaeren, Saelemaekers, Roofe.

Cercle Bruges: Hubert, Taravel, Ueda, Panzo, Biancone, Hoggas, Dekuyper, Donsah, Somers, Hazard, Gory.

Suivez notre direct comenté dès 14H30