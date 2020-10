Le Bruxellois Nathan Kabasele nous raconte son quotidien à Al Diwaniyah, son nouveau club à une heure de route de Bagdad.

De tous les transferts réalisés pendant le mercato, c’est le plus surprenant, et de loin : à 26 ans, Nathan Kabasele (ex-Anderlecht et Mouscron) a signé un contrat d’une saison avec le club d’Al Diwaniyah en… Irak.

Oui, en Irak, le pays qui sort à peine de plusieurs décennies sanglantes, de la guerre avec le voisin iranien dans les années 1980 jusqu’aux terribles invasions de l’État islamique qui n’ont pris fin qu’en 2017. Sans oublier le règne du tyran Saddam Hussein et les multiples conflits religieux.