Après dix premières minutes marquées par la mainmise du Bayern Munich et la volonté des Bavarois de mettre la pression sur le PSG, les Français sont sortis de leur boite, s'offrant les premières occasions franches via des frappes contrées de Mbappé et Neymar. A la 22e minute, Lewandowski trouvait le poteau sur une frappe en pivot.



Mais c'est dans les arrêts de jeu de cette première période qu'arrivait l'occasion la plus franche du match: après une récupération haute et un beau mouvement collectif du PSG, Mbappé héritait d'un centre en retrait au point de penalty. Sa frappe en un temps était toutefois beaucoup trop molle pour inquiéter Neuer, alors que le Français avait tout le temps de finir l'action.





Suivez la rencontre en direct commenté:

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Neymar, MbappéBayern Munich: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago Alcantara, Coman, Gnabry, Müller, Lewandowski