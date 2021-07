Qu'on l'aime ou pas, Neymar est l'un des joueurs les plus techniques de la planète. Ses dribbles déroutants ont fait le tour de la planète depuis son plus jeune âge à Santos et encore aujourd'hui au Paris Saint-Germain.

Pour le média Oh My Goal, le Brésilien a nommé les cinq joueurs en activité qui sont, selon lui, plus techniques que lui. "Des joueurs plus techniques que moi ? Je ne sais pas si je peux dire ça. Avec tout l'humilité du monde, je pense que je fais partie des joueurs les plus techniques aujourd'hui", a-t-il commencé.

Mais Neymar s'est finalement pris au jeu et a cité les cinq joueurs actuels qui seraient plus techniques que lui. Le Brésilien a sans surprise nommé son ami Messi en premier... avant de citer deux joueurs belges : Eden Hazard et Kevin De Bruyne.

Pour compléter son top 5, le Ney a également cité son équipier Marco Verratti et l'Espagnol Thiago Alcantara.