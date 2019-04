Vous êtes supporter d'Anderlecht ou de Gand et vous vous en voulez d'avoir raté le match dimanche pour privilégier une communion, un week-end à la mer ou un barbecue?

On vous rassure tout de suite: vous n'avez rien loupé. Pour être honnête, on vous envie même un peu. Ce match entre les deux plus mauvaises équipes de playoffs 1 avait un goût de playoffs 2.

(...)