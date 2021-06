Welcome back pour Carlo Ancelotti ! Après deux ans du côté d'Everton, le coach italien a signé son retour au Real Madrid. Le club a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Entre 2013 et 2015, il avait déjà entraîné les Merengue et il avait permis au club de décrocher la décima en Ligue des champions.

La mission s'annonce encore plus périlleuse cette fois-ci. Avec des cadres vieillissants, le Real Madrid a fini deuxième en Liga cette saison. Mais le club ne présente plus les mêmes garanties. Avec le coronavirus, il sera difficile de faire venir des grandes pointures internationales. L'Italien de 61 ans sera donc le nouvel entraîneur d'Eden Hazard et Thibaut Courtois. Il aura certainement pour objectif de relancer le premier qui n'a pas encore donné la pleine mesure de son énorme talent dans la capitale espagnole.

La semaine dernière, Zidane était parti après avoir expliqué qu'il ne sentait "pas la confiance des dirigeants." Carlo Ancelotti a toujours eu beaucoup de crédit aux yeux de Florentino Perez. Reste à voir quels seront les moyens mis en place pour essayer de retrouver le toit de l'Europe... et en Liga. Sacré programme.