Football Officiel: l'Euro 2020 est reporté d'un an à cause du coronavirus N. Ch.

La décision a été annoncée ce mardi, au cours de la visioconférence qui réunissait des représentants des 55 associations membres. On le redoutait depuis plusieurs semaines, on le pressentait depuis quelques jours. C'est désormais officiel: l'Euro 2020 ne se tiendra pas du 12 juin au 12 juillet prochains, comme c'était initialement prévu, mais du 11 juin au 11 juillet 2021.



La nouvelle est tombée plus tôt que prévu, ce mardi. La preuve, sans doute, que le consensus ne fut pas difficile à obtenir au cours de cette réunion de crise. Les dates des matches des Diables rouges sont d'ailleurs déjà connues, selon nos confrères de Sporza: Belgique-Russie se déroulera le 13, Danemark-Belgique le 17 et Finlande-Belgique le 22 juin 2021.



L'objectif de cette décision est de permettre aux championnats nationaux mais aussi à la Ligue des Champions et à l'Europa League de pouvoir se terminer cet été. Ces deux compétitions sont toutefois suspendues, comme l'ont annoncé Aleksander Ceferin (le président de l'UEFA) et Theodore Theodoridis (secrétaire général), jusqu'à ce que la situation sanitaire permettre de retourner sur les terrains.



Un groupe de travail a été formé pour étudier les conséquences économiques de cette décision.