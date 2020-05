Roberto Martinez sera bien le sélectionneur de la Belgique jusqu'en 2022.

L'information a été officialisée ce mercredi matin via une vidéo sur le compte Twitter officiel de l'Union belge. On peut y voir Eden Hazard jouer avec la Belgique à FIFA 20, avant de voir apparaître Roberto Martinez comme entraîneur des Diables rouges. "Alors, quel coach on va avoir ? Suspens, suspens, suspens. Mais non. C'est pas lui ? Oh Robertooo... Le coach il a signé, c'est bien ça. Le coach il a signé olé olé", a réagi le Brainois avant de contacter Lukaku. "Rom, tu as vu ? Le coach il a signé. C'est une bonne nouvelle"

C'est la fin d'une longue saga, même si la prolongation du sélectionneur espagnol était attendue depuis un moment. Roberto Martinez, également nommé directeur technique de la fédération pour poursuivre le travail qu'il avait repris ad interim, a un contrat qui court jusqu'au 31 décembre 2022. Il touchera trois millions d'euros par an.

Rappelons encore que son contrat stipule qu'en cas de meilleure offre émanant d'un club, Roberto Martinez peut quitter la fédération belge moyennant une certaine somme.

Une conférence de presse sera organisée à 12h pour expliquer les détails de la prolongation du contrat. Roberto Martinez y sera accompagné du CEO de l'Union belge Peter Bossaert, de son Président de Mehdi Bayat et du Directeur Marketing & Communication Manu Leroy.