"Je suis triste, logiquement. On a perdu", a regretté le sélectionneur croate Zlatko Dalic. "Je suis triste parce qu'on avait réussi à remonter le 3-1", a commenté Dalic. "Je suis triste pour les supporters qui sont venus jusqu'ici, triste pour les garçons qui ont tout donné pendant 120 minutes. On a commis des erreurs, mais on a bien défendu sur d'autres occasions dangereuses? A la fin, on n'a pas réussi à garder cette énergie, on n'a pas réussi à se relever après la première partie de la prolongation. On n'a pas eu les résultats escomptés. Quant aux buts, on a commis trois erreurs graves, et évidemment, l'Espagne est une grande équipe, qui a su profiter de chacune de nos erreurs. Félicitations à l'Espagne, et félicitations aussi à mes joueurs pour ce qu'ils ont fait ce (lundi) soir."

La Croatie a réussi à remonter deux buts pour arracher les prolongations grâce notamment à Mislav Orsic, auteur d'un but et d'un assist dans les dernières minutes du temps règlementaire. "Il nous a apporté beaucoup d'énergie, c'était un bon choix de le faire entrer, il a apporté beaucoup de nouvelles choses, des centres, de l'initiative... il a très bien joué", a résumé Dalic.