Mertens ne s’entraîne pas mais est prêt, Doku travaille en individuel

Revivez la conférence de presse de Martinez et Courtois:

Si les Diables évitent la défaite, ils seront qualifiés pour le final four de la Nations League., annonce Thibaut Courtois en reconnaissant que les Diables s'étaient rendus coupables d'une baisse de concentration contre la Suisse, dans une situation similaire, il y a deux ans.Interrogé sur l'état de santé de son équipier Eden Hazard, le gardien a confirmé que le Brainois ne rejoindrait pas les Diables rouges en dernière minute.a-t-il expliqué sans préciser si le n°7 du Real était toujours positif au Covid à l'heure actuelle.Roberto Martinez, lui, regrette toute la malchance qui s'est acharnée sur son capitaine ces derniers mois:Le sélectionneur attend désormais de ses joueurs qu'ils démontrentRoberto Martinez a également annoncé qu'il avait déjà fait son choix concernant les remplaçants de Witsel et Meunier, suspendus:Ce dernier entraînement collectif de l'année était marqué par l'absence de Dries Mertens. Le Napolitain est resté à l’hôtel mais ne serait pas incertain pour le match de ce mercredi. Doku a fait des accélérations sur un terrain annexe, dans le complexe de Tubize. Dendoncker et Boyata étaient de retour. Les suspendus Meunier et Witsel, eux, ne sont plus là.