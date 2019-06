Quoi qu’il arrive contre le Kazakhstan et l’Écosse, le Diable le plus souriant des 28 pendant la semaine à Tubize s’appelle Divock Origi. Homme du match en finale de Ligue des champions, il ne cesse de recevoir des félicitations pour son but du pied gauche contre Tottenham.

Mais bientôt, Divock devra aussi faire un choix crucial pour le reste de sa carrière : rester à Liverpool (il a encore un an de contrat) ou partir. Certes, il se trouve dans une position de luxe, mais le dilemme est un véritable casse-tête.

(...)