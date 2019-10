Un match important pour les Zèbres, qui comptent bien ramener des nouveaux points et poursuivre sur leur lancée après les deux victoires au Cercle et contre Mouscron. Surtout, en cas de défaite, les Carolos, actuellement 8e au classement à 1 point de la sixième place, pourraient laisser filer le train dans la course à la qualification pour les PO1.

De son côté, Ostende, 13e avec 11 points, reste sur trois revers consécutifs.

Dans le même temps, Mouscron se déplace au Cercle de Bruges et Courtrai reçoit Eupen.

Les compositions:

Ostende: Dutoit; Faes, Milovic, Skulason, Capon; Vandendriessche, Bataille, Boonen; Sakala, Guri, Hjulsager

Charleroi: Penneteau; Diagne, Dessoleil, Busi, Nurio; Diandy, Bruno, Ilaimaharitra; Rezaei, Morioka, Gholizadeh

