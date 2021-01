Après une victoire au forceps face aux Carolos dimanche dernier, le Standard est opposé à une séduisante d'équipe d'Ostende ce jeudi. Depuis l'arrivée de Mbaye Leye, les Rouches n'ont plus perdu un point et veulent enchaîner pour réaliser un impressionnant 15 sur 15.

Pour cette rencontre face aux Côtiers, Mbaye Leye a décidé d'opérer quelques changements par rapport à la rencontre face aux Carolos. Gavory file sur le banc et sera remplacé par Laifis qui revient dans l'équipe après son test positif au coronavirus. Dans l'entrjeu, Raskin et Amallah commencent également sur le banc. Bastien sera assisté de Cimirot tandis que Mbaye Leye fait confiance à deux attaquants : Muleka et Tapsoba, ce qui signifie que Joao Klauss commence également sur le banc de touche. FInalement, Maxime Lestienne est remplacé par Mehdi Carcela sur le flanc tandis que Balikwisha est confirmé.

Les Compos :

Ostende : Hubert, Tanghe, Jäkel, Hendry, Bataille, Skulason, D'Arpino, Bataille, Hjulsager, Sakala, Gueye

Standard : Bodart, Siquet, Dussenne, Bokadi, Laifis, Cimirot, Bastien, Balikwisha, Carcela, Muleka, Tapsoba

Suivez la rencontre en direct commenté :