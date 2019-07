Football Le coup d’envoi de la saison 2019-2020 sera donné dans une semaine avec en ouverture de bal la réception de Courtrai par Genk. Le champion en titre a vu son visage bouleversé. Comme les prétendants à sa succession. Et le marché n’a pas fini d’être agité vu les besoins des uns et des autres. Le point à J-7 du début du championnat.

Anderlecht : Un neuf dur à trouver

Le RSCA a déjà bouclé cinq arrivées cet été. Une seule a coûté de l’argent : Vlap, recruté pour huit millions à Heerenveen. Les quatre nouveaux autres sont venus sans indemnité de transfert : Kompany (libre), Nasri (libre), Sam (libre) et Sandler (prêt sans option d’achat).

La direction avait annoncé qu’elle privilégierait la qualité à la quantité. Elle a tenu parole. Ces cinq recrues ont de bonnes chances d’être titulaires, même si Nasri et Sandler devront encore retrouver leur forme physique avant d’être lancés dans le grand bain. Ça ne coïncidera sans doute pas avec la reprise du championnat, contre Ostende le 28 juillet, mais ça ne tardera pas non plus.

Le projet est clair :