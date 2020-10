Philippe Montanier, la coach du Standard, a dû composer pour former son équipe jeudi soir à Lisbonne face à Benfica à l'occasion de son 2e match de la phase de groupes de l'Europa League de football. Le technicien français a choisi de titulariser Obi Oulare en pointe mais aussi Mehdi Carcela dans l'entre-jeu en compagnie de Samuel Bastien, Selim Amallah et Gojko Cimirot. Devant Arnaud Bodart, la défense comptera sur Collins Fai, Zinho Vanheusden, Noë Dussenne et Nicoals Gavory. Bope Bokadi jouera en pare-chocs. Le technicien français est privé de Maxime Lestienne, Eden Shamir, Abdoul Fessal Tapsoba, Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Moussa Sissako, positifs au Covid-19, ainsi que de Jackson Muleka, blessé aux ischios.

Son homologue Jorge Jesus a aussi effectué plusieurs changements au sein de sa formation qui tourne à plein régime, tout en conservant ses cadres. Jan Vertonghen sera aligné au centre de la défense aux côtés de l'Argentin Nicolas Otamendi. Sur les ailes, Diogo Gonçalves et Tavares arrivent et complètent la ligne arrière devant le gardien grec Odisseas Vlachodimos. Dans l'entre-jeu, Pizzi, Gabriel, Pedrinho seront en soutien du trio d'attaquants habituels: Everton, Gian-Luca Waldschmidt et Nunez Ribeiro.



Malgré plusieurs occasions en première mi-temps, Benfica n'a pas réussi à tromper Bodart.

Au retour des vestiaires, Benfica s'est vu accordé un penalty après une faute de Bokadi. C'est Pizzi qui a ouvert le score (1-0).

A 25 minutes du terme, monsieur Letexier a sifflé un deuxième penalty pour Benfica suite à une faute de Fai dans le rectangle.



C'est cette-fois Waldschmidt qui a transformé le penalty (2-0).



: Vlachodimos, Goncalves, Otamendi, Vertonghen, Nuno Tavares, Waldschmidt, Gabriel, Pizzi, Pedrinho, Nunez, Everton.: Bodart, Dussenne, Bokadi, Vanheusden, Gavory, Fai, Bastien, Cimirot, Amallah, Carcela, Oulare.