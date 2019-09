Et même s'il n'a pas pu participé à la rencontre à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, Vincent Kompany est apparu décontracté et tout sourire dans son jardin de Manchester.

Vince The Prince a également profité de ce match afin de récolter des fonds pour ’tackle4mcr’, une initiative lancée avec le bourgmestre de Manchester Andy Burnham pour aider les sans abris de la ville anglaise.

Le duel opposait les ’Manchester City Legends’ et les ’Premier League All-Stars’ et s’est soldé par un partage 2-2. Pour les Premier League All-Stars, ce sont Robbie Keane et Robin Van Persie qui ont marqué tandis que Martin Petrov et Benjani Mwaruwaria ont inscrit les deux buts des Citizens. Il y avait en tout cas du beau monde sur la pelouse et en-dehors: Pep Guardiola, Roberto Martinez, Ryan Giggs, Paul Scholes, Thierry Henry, Samir Nasri et bien d'autres encore.