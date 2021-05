Mercredi soir, le Real a été sorti en demi-finale de Ligue des Champions par Chelsea. Après le 1-1 de l'aller, lesse sont inclinés 2-0 à Stamford Bridge et ne disputeront donc pas la finale de C1.

Déçus par la défaite, les supporters madrilènes avaient peu apprécié la réaction d'Eden Hazard à l'issue de la rencontre. Celui-ci avait en effet "rigolé" avec plusieurs ex-équipiers de Chelsea.

Cela a fait bondir en Espagne. Ce jeudi soir, le Diable rouge a réagi sur les réseaux sociaux et a présenté ses excuses via une story Instagram.

"Je suis désolé. J'ai lu beaucoup d'avis sur moi aujourd'hui et ce n'était pas mon intention d'offenser les fans du Real Madrid", commente Eden Hazard. "Cela a toujours été mon rêve de jouer pour le Real Madrid et je suis venu ici pour gagner. La saison n'est pas finie et ensemble, nous allons maintenant nous battre pour décrocher le titre. Hala Madrid!"