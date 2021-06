Après sa défaite inaugurale contre la France, les Allemands reçoivent le troisième ogre du groupe de la mort, le Portugal. La Seleçao a mis beaucoup de temps à contourner le bloc hongrois lors du premier match mais s'est finalement imposée 3-0 grâce notamment à un grand Cristiano Ronaldo, auteur de deux buts.

Le début de la rencontre est à l'avantage des Allemands qui prennent le ballon à leur compte et se créent la première occasion de la partie des pieds de Gnabry. Mais ce Portugal a choisi son moment et s'est montré diablement efficace pour sa première occasion de la rencontre. En contre attaque, Jota sert Ronaldo isolé au petit rectangle et qui n'a eu aucun mal à tromper Neuer pour donner l'avantage à la Seleçao.

Dans une rencontre très équilibrée, les Portugais se créaient les plus belles occasions après le but d'ouverture mais sans réellement inquiéter Neuer. C'est dans ce temps fort portugais que les Allemands sont revenus au score. Sur un centre en un temps de Gosens, Ruben Dias est mis sous pression par Havertz qui le pousse à commettre une erreur en envoyant le ballon dans ses propres filets, ramenant bien involontairement les deux équipes à égalité.

Déchainés, les Allemands ont sonné la charge et deux minutes plus tard passaient devant les Portugais... grâce à un deuxième autogoal portugais des pieds de Guerreiro après un centre-tir de Kimmich.

Dès le début de la seconde période, les Allemands inscrivent un troisième but grâce à Kai Havertz, bien servi par Gosens dans le petit rectangle.

