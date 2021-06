Allemagne - Hongrie 2-2: L'Allemagne se fait peur face à la Hongrie mais se qualifie pour les huitièmes de finale

Lors du troisième et dernier match du groupe F de l'Euro, l'Allemagne a arraché un match nul in extremis face à la Hongrie et a validé dans la douleur son ticket pour les huitièmes de finale (2-2). Bien décidés à assurer leur qualification pour les huitièmes de finale, les Allemands commençaient la rencontre le pied au plancher et il s'en fallait de peu pour que Joshua Kimmich n'ouvre le score, mais la main ferme de Peter Gulacsi sauvait les Hongrois (4e). Quelques minutes plus tard, à la surprise générale, Adam Szalai était à la réception d'un excellent centre de Roland Sallai et trompait Neuer d'une tête plongeante (0-1, 11e) et plaçait provisoirement la Hongrie à la troisième place du groupe, significative de qualification pour les huitièmes, et l'Allemagne à la dernière position.

Les Allemands accéléraient encore la cadence et un centre tendu devant le but magyar ne trouvait pas preneur et passait devant le but de Gulacsi (17e). Mats Hummels, buteur malheureux contre son camp face à la France lors de la première journée, était à un cheveu de se rattraper mais sa reprise de la tête sur corner frappait la barre transversale du but de Gulacsi (21e). Une poignée de secondes plus tard, Ginter frappait sur le portier hongrois, à bout portant (21e).

En deuxième période, les Allemands peinaient à se procurer des occasions franches mais sur une phase arrêtée, Kai Havertz profitait d'une mauvaise sortie de Gulacsi pour égaliser et remettre les Allemands sur les rails (1-1, 66e).

Mais les Hongrois ne se laissaient pas atteindre et reprenaient l'avantage dans la foulée grâce à une tête opportuniste d'Andras Schafer (1-2, 68e). Résolument poussée vers l'avant, l'Allemagne parvenait finalement à égaliser lorsque Leon Goretkza, à peine entré au jeu, reprenait victorieusement un deuxième ballon dans la surface et qualifiait les hommes de Joachim Löw pour les huitièmes de finale (2-2, 84e). Au vu du match nul entre la France et le Portugal, l'Allemagne termine deuxième du groupe F et affrontera l'Angleterre en huitièmes de finale. La France jouera contre la Suisse, le Portugal affrontera la Belgique alors que la Hongrie, dernière du groupe, est éliminée en n'ayant été menée que pendant 11 minutes, lors du match face au Portugal.

France - Portugal 2-2: Français et Portugais se neutralisent

Dans la deuxième rencontre de ce soir, la France est bousculée par le Portugal avec à la baguette Renato Sanches. Dans une partie équilibrée, la Seleçao a pris l'avantage à la 31e grâce à un penalty converti par Ronaldo suite à une faute malencontreuse de Lloris sur Danilo. Juste avant la mi-temps, la France hérite d'un penalty très léger sur Mbappé. Benzema prend ses responsabilités et débloque son compteur avec l'équioe de France.

Dès le retour des vestiaires, les Français prennent l'avantage grâce à Karim Benzema. Lancé en profondeur par Pogba, l'attaquant n'a eu aucun mal à tromper Rui Patricio. Mais le Portugal profitait d'un nouveau penalty pour égaliser grâce à Ronaldo.

