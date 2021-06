"Ça n'a pas été facile, ce fut un match compliqué", a déclaré Thorgan Hazard, au micro de la RTBF, dimanche soir à Séville, après la qualification de la Belgique (1-0) aux dépens du Portugal pour les quarts de finale de l'Euro 2020 de football. L'auteur du seul but (42e) a reconnu que les Diables Rouges ont vécu un match difficile face aux champions d'Europe en titre. "En première mi-temps, chaque équipe attendait l'erreur de l'autre. En 2e mi-temps, on a été dominé", a reconnu le joueur du Borussia Dortmund. "On a souffert. Pour aller loin dans un tournoi, je crois qu'il faut savoir souffrir."

Interrogé sur son but, l'ailier a expliqué: "j'avais eu une première occasion et j'avais été contré. Dans un tel match, il faut tenter sa chance. Je pense que le gardien a cru que le ballon allait partir de l'autre côté."

Son frère Eden a quitté la rencontre avant la fin, touché derrière la cuisse suivant en cela Kevin De Bruyne qui a rapidement renoncé au début de la 2e mi-temps, victime en première mi-temps d'une agression à la cheville. "C'est le point négatif de la rencontre qu'ils soient sortis sur blessure."

Vermaelen heureux : "Je suis resté concentré pendant 95 minutes"

Thomas Vermaelen a été la star de la défense des Diables rouges, dimanche, lors du huitième de finale du Championnat d'Europe de football remporté contre le Portugal, tenant du titre (1-0). Après coup, il était manifestement satisfait de sa victoire. "Cela a demandé beaucoup d'énergie", a-t-il soufflé. "Nous avons dû travailler dur pour cela", a commenté Vermaelen dans son analyse au micro de Sporza. "Avant la mi-temps, nous étions bien en place, je pense. Il y a eu peu d'initiatives de part et d'autre. En seconde période, nous avons dû travailler dur. En possession de balle, nous ne sommes pas assez sortis. Nous ne pouvions pas jouer sous la pression des Portugais. Le Portugal a eu des occasions mais heureusement, nous avons aussi un bon gardien de but. "

"Nous devions être concentrés pendant 95 minutes et nous avons réussi", a poursuivi le défenseur du Vissel Kobe (Japon). "Vous pouvez gagner neuf duels mais perdre le dixième et donc perdre le match. Nous sommes très heureux de cette victoire. Ce soir (dimanche), nous allons en profiter. Cette victoire a nécessité beaucoup d'énergie. Dès demain (lundi), nous pourrons nous concentrer sur l'Italie."

L'Italie est l'adversaire des Diables en quart de finale, vendredi à Munich.

"La défense a parfois été critiquée, mais on a montré qu'on était solide"

Un seul but a suffi à la Belgique dimanche pour éliminer le Portugal et se qualifier pour les quarts. "La défense a très bien travaillé. Elle a parfois été critiquée, mais on a montré qu'on était solide", a commenté Thibaut Courtois à sa sortie du terrain au micro de la RTBF. "On est heureux! C'est une victoire importante dans une rencontre où les deux équipes auraient pu gagner. On était là pour défendre et moi pour arrêter les ballons. C'était difficile mais désormais on doit bien récupérer pour défier l'Italie", a ajouté le portier belge, ravi d'avoir pu garder ses cages inviolées face au tenant du titre. "C'est chouette d'avoir ce genre de match, de montrer qu'on est présent dans les grands moments."

Thibaut Courtois a aussi reconnu que la Belgique a souffert tout au long de la seconde période. "On n'avait plus le ballon. Avec leur qualité offensive, et leur pressing, c'était difficile pour nous de garder le ballon. On a dû puiser dans notre énergie, mais on a réussi", a conclu le portier belge qui espère retrouver Kevin De Bruyne et Eden Hazard en forme pour affronter le Squadra vendredi prochain 2 juillet à Munich (21h00).