Il s'agissait du premier match de Neymar au Parc des Princes depuis la fin de la saga de son transfert. En plus des sifflets, on a pu voir de nombreuses banderoles à l'encontre de l'ancien joueur de Santos et même de son père.

Malmené par Strasbourg, le PSG, avec Meunier sur le banc, a dû attendre le temps additionnel pour venir à bout des coéquipiers de Matz Sels. Le héros parisien ? Neymar ! C'est grâce à une superbe reprise acrobatique que le Brésilien a donné les 3 points aux hommes de Tuchel. Pas certain cependant que cela calme les supporters...