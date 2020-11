Diego Armando Maradona, l’icône argentine du football, l'une des plus grandes légendes du sport nous a quittés ce mercredi. Célèbre autant pour son génie balle aux pieds que pour ses nombreuses frasques sur et en dehors du terrain, "El Pibe de Oro" était considéré comme l'un des personnages les plus emblématiques du milieu. Son décès a provoqué une vague d'émoi à travers le monde.

SSC Naples:

Le club de football de Naples pour lequel Maradona était l'équivalent d'un dieu, a rapidement partagé une photo sur son compte Twitter officiel: "Pour toujours dans nos cœurs. Ciao Diego".



Le club italien a ensuite publié un deuxième message, plus conséquent:



"Tout le monde attend que nous nous exprimions mais quels mots pouvons nous utiliser pour une douleur comme celle que nous ressentons ? C'est le moment des larmes. Les mots viendront ensuite."

Lionel Messi:

Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous quitte mais ne part pas, car Diego est éternel. Je garde tous les beaux moments vécus avec lui et je voulais en profiter pour adresser mes condoléances à toute sa famille et ses amis.







Didier Drogba:

"Mon idole est décédée. Mon premier maillot. L'homme derrière mon amour pour le football. Gracias El Pibe"



L'équipe nationale de football d'Argentine:

"Au revoir, Diego. Tu seras éternel dans tous les cœurs de la planète football."

Le club du Boca Juniors:

"Éternels merci, éternel Diego."

Pelé:

"Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a tellement a dire mais, pour le moment, que Dieu donne de la force aux membres de la famille. J'espère que nous pourrons jouer au ballon esemble au ciel."

Cristiano Ronaldo:

La star portugaise avait rencontré à plusieurs reprises Diego Maradona au cours de sa carrière : "Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un éternel génie. L'un des meilleurs de tous les temps. Un magicien hors pair. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, cracker. On ne vous oubliera jamais."





Gary Lineker:

"Les médias argentins rapportent que Diego Armando Maradona est décédé. De loin, le meilleur joueur de ma génération et sans doute le plus grand de tous les temps. Après une vie bénie mais troublée, j'espère qu'il trouvera enfin un peu de réconfort entre les mains de Dieu."





Jean-Marie Pfaff:

L'ancien gardien des Diables rouges était de la partie en 1986 quand Diego Maradona a mis fin au rêve de la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde en inscrivant un doublé. "Mon cher ami, nous nous respections sur et en dehors du terrain... Mes sincères condoléances à sa famille. RIP Diego Maradona."