On le sait, Neymar rêve de quitter le PSG où il n'a jamais semblé se sentir chez lui. Si son option n°1 était un retour à Barcelone, cela fait des mois que les discussions stagnent entre Catalans et Parisiens. LeReal Madrid, toujours à l'affût quand un profil "galactique" est sur le marché, était d'abord en position d'attente mais pourrait rapidement passer à la vitesse supérieure. D'abord parce que la situation à Paris (où on est de moins en moins sûr que garder le joueur contre son gré soit une bonne idée) et à Barcelone (où on manque visiblement de liquidités pour rapatrier la star brésilienne) fait baisser le prix du joueur et grandir l'opportunité de frapper un grand coup. Ensuite, parce que le dossier Pogba, qui était prioritaire aux yeux de Zidane, semble définitivement enterré depuis la fin du mercato anglais.Ces dernières heures, tout s'emballe subitement puisque Leonardo, directeur sportif du PSG, n'a pas caché que si Neymar avait été écarté du groupe pour la première journée de Ligue 1, c'était en raison de discussions autour d'un transfert. De quoi affoler la presse française et espagnole. De notre côté, on prend de l'avance et on se demande déjà si l'arrivée de Neymar à Madrid serait synonyme de bonne ou mauvaise nouvelle pour Eden Hazard.(...)