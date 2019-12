On s’y attendait depuis plusieurs jours. Les soi-disant fuites du palmarès et surtout la réalité des chiffres le donnaient vainqueur. C’est donc sans grande surprise que le nom de Lionel Messi a été cité ce lundi soir sur la scène du Théâtre du Châtelet, à Paris. Le numéro 10 du FC Barcelone devance d’une tête le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk.

L’Argentin devient donc le premier joueur de l’histoire à soulever six Ballon d’Or et prend une longueur d’avance sur son rival Cristiano Ronaldo, vainqueur de cinq éditions. Un avantage qui pourrait bien s’avérer définitif, refermant ainsi l’une des plus belles pages de l’histoire du ballon rond.

Même s’il sort d’une année 2019 exceptionnelle et que la saison en cours l’est tout autant, plusieurs éléments mènent à croire que, comme celle de Cristiano Ronaldo, l’hégémonie de Lionel Messi arrive à son terme.

(...)