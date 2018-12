Manchester United est-il reparti sur de nouvelles bases depuis le licenciement de Mourinho ? Cela semble être le cas après la victoire face à Cardiff 1-5. Pour la première fois depuis l'ère Sir Alex Ferguson, Man U a réussi à inscrire 5 buts dans un match de Premier League. Ce renouveau, s'il doit évidemment se confirmer ce mercredi lors du Boxing Day face à Huddersfield, est mené par le coach intérimaire et ancienne star de la maison, Ole Gunnar Solskjaer. Baby face killer a réussi à produire du jeu offensif et attrayant avec le club le plus titré d'Angleterre, ce qu'on avait plus vu depuis des mois.

(...)