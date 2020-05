L’un des moments les plus importants de l’histoire de l’Union belge." Voilà comment Peter Bossaert, CEO de la Fédération, a qualifié la prolongation de contrat de Roberto Martinez jusqu’en 2022, après le Mondial au Qatar.

Mais comment l’Union belge est-elle parvenue à faire resigner un coach de classe mondiale, qui figure en haut de la liste au Real Madrid et à Barcelone ? Et pourquoi le Catalan a-t-il accepté de prolonger son aventure avec les Diables, alors qu’il peut gagner trois fois plus ailleurs ?

Dans cette reconstitution des faits, son agent Jesse De Preter nous aide à découvrir les dessous de cette prolongation.