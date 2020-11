Après le match nul entre l'Antwerp et le Standard ainsi que le match nul de Charleroi, Anderlecht peut frapper un grand coup face à Gand. En cas de victoire, les Mauves rejoindraient le Club de Bruges, qui a gagné à Ostende, et les Carolos. Face à des Buffalos qui sont huitièmes au classement et qui a perdu en Europa League ce jeudi, le RSCA jouera certainement pour prendre les trois points.

Pour ce faire, Kompany aligne un onze assez attendu. Verschaeren est de retour dans l'équipe après une petite blessure tandis qu'Amuzu a été confirmé pour dynamiter le flanc gauche.

A noter que Gand aligne lui trois joueurs formés chez les Mauves avec Godeau, Odjidja et Kums.

Suivez notre direct commenté:

Gand: Bolat, Mohammadi, Godeau, Hanche-Olsen, Marreh, Dorsch, Kums, Odjidja, Niangbo, Bukari, Yaremchuk

Anderlecht: Van Crombrugge, Lawrence, Miazga, Delcroix, Murillo, Sambi Lokonga, Zulj, Verschaeren, Amuzu, Tau, Nmecha