Après deux années au sommet de la Liga, le Barca a du céder hier la couronne à son éternel rival, le Real Madrid. Les Merengue ont en effet décroché leur 34e titre de champion d'Espagne ce jeudi en disposant de Villarreal (2-1) dans le cadre de l'avant dernière journée de Liga.

Malgré les spéculations sur son état de santé, le capitaine des Diables rouges a commencé ce match décisif sur la pelouse et Eden n'a pas démérité. Présent défensivement, il a, comme d'habitude, provoqué de nombreuses fautes. Sorti par Zinedine Zidane à la 62ème minute, Hazard soulevait 30 minutes plus tard le trophée du championnat espagnol pour la première fois.

Le stade est vide mais les félicitations s'amoncellent sur les réseaux sociaux dont celles du club où le champion belge a distribué ses premiers petits ponts, le Royal Stade Brainois: "Félicitations Eden Hazard ! La famille brainoise est fière de toi #RSB343 #PtitsBlancs #MaisonBlanche #LaLiga #RealMadrid"

Parrain et ancien voisin du club, l'aîné de la fratrie Hazard se rend encore de temps en temps dans son club de cœur. Il y boit une bière au bord du terrain, signe des autographes et apporte des cadeaux pour les plus jeunes. En août dernier, l'enfant du pays avait notamment offert des tables de Teqball (mélange entre le tennis de table et le football).